Scherma | CdM fioretto | Foconi secondo a Bonn | l' azzurro cede in finale a Matsuyama

(Di sabato 12 novembre 2022), 12 nov. - (Adnkronos) - Parte con un belposto la stagione di Coppa del Mondo per Alessioche, alla prima uscita a, ha subito centrato il podio nella prova individuale di. L'del'Aeronautica Militare, numero 3 del ranking mondiale, ha affrontato una gara in crescendo che è partita con il successo 15-12 sul portacolori di Hong Kong Chin Yu Leung. Il turno dei sedicesimi diè stato da brividi per il ternano, che è riuscito a superare il francese Alexandre Sido soltanto all'ultima stoccata per 15-14, mentre nell'assalto successivo ha battuto l'altro transalpino Rafael Savin 15-12. Nei quarti il derby con l'amico e compagno di nazionale Daniele Garozzo, in cui l'allievo del maestro Filippo Romagnoli ha avuto la meglio per ...

Salerno . La prima prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile non ha regalato il risultato sperato a Rossella Gregorio. Sulle pedane di Algeri la campionessa salernitana non è riuscita ad andare ...Napoli . C'è grande attesa ad Algeri per vedere la composizione del primo podio della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile 2022 - 2023. Ieri è andata in scena la giornata di qualificazione e ... Scherma: Cdm sciabola donne; Battiston seconda ad Algeri Algeri, 12 nov. – (Adnkronos) – Gigi Samele conquista il secondo gradino del podio ad Algeri, tingendo d’argento l’esordio stagionale in Coppa del Mondo per sé e per l’Italia della sciabola. Un ...Il primo podio della stagione 2022-2023 di Coppa del Mondo di scherma è stato assegnato oggi ad Algeri, con la giornata clou della gara individuale di sciabola femminile, e sul secondo gradino più alt ...