Russell vince la gara sprint di Interlagos davanti a Sainz

(Di sabato 12 novembre 2022) SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Georgesu Mercedes ha vinto ladiprecedendo Carlos, secondo con la sua Ferrari a 3?995. Terzo Lewis Hamilton con l’altra Freccia d’Argento,alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Sesta posizione per l’altro ferrarista, Charles Leclerc, quindi Lando Norris (McLaren) e Kevin Magnussen, ottavo con la Haas dopo essere scattato dalla pole. A chiudere la Top Ten Sebastian Vettel (Aston Martin) e Pierre Gasly (AlphaTauri). Considerando le cinque posizioni di penalità che dovrà scontareper la sostituzione del motore endotermico, domani prima fila tutta Mercedes nel Gran Premio del Brasile, Red Bull in seconda mentre Leclerc partirà dalla quinta casella col compagno di squadra ...

- oltre a incassare gli otto punti destinati al vincitore - partirà così in pole position nella gara di domani, mentre Sainz sarà solo settimo perché penalizzato di cinque posizioni in ...MATTIA BINOTTO: 'NON STIAMO SVILUPPANDO LA FERRARI, PENSIAMO SOLO AL 2022' ORARIO GARA DOMENICA 13 NOVEMBRE IN CHIARO SU TV8In Brasile l'ultima sprint della stagione con Russell vincitore che partirà quindi in prima fila al fianco del ferrarista Sainz. Sesto Leclerc.La Mercedes coglie il primo successo con la W13 nella garetta brasiliana con George e porta sul podio anche Hamilton terzo. Fra le due frecce d'argento si è infilato Sainz ottimo secondo con la Ferrar ...