Pace e diritti umani | ecco le scuole premiate da Eip Italia

(Di sabato 12 novembre 2022)nella scuola. EIP, Ecole Instrument de Paix, ha premiato le eccellenze della scuolana, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione (Protocollo di intesa), l'Ufficio indel Parlamento Europeo e l'Università Lumsa. E tra le 240ne che mercoledì 9 novembre hanno partecipato a questa edizione, nel cinquantenario di Eip, riempiono d'orgoglio per i premi portati a casa ledi Roma e del suo hinterland: l'istituto paritario San Giuseppe al Casaletto, l'iss di via dei Papareschi nel quartiere Marconi, il Domizia Lucilla, l'Iis di via Copernico di Pomezia, il Faraday di Roma Lido e il Celestino Rosatelli di Rieti, gli istituti comprensivi Daniele Manin, ...

Civonline

... per il raggiungimento di unastabile e condivisa'. E' quanto scrive il presidente della ...nelle più travagliate regioni del mondo a salvaguardia della stabilità e del rispetto deiumani, ...A tutt'oggi sono in corso varie missioni che vedono impegnati in prima linea i nostri uomini e donne per garantire la, la sicurezza e il rispetto deiumani in contesti difficili che ... Diritti umani, oltre 200 studenti per il nuovo corso di Semi di pace Pace e diritti umani nella scuola. EIP, Ecole Instrument de Paix Italia, ha premiato le eccellenze della scuola italiana, in collaborazione con il ...In occasione della tre giorni dedicata ai 50 anni dalla nascita della Federazioni i riconoscimenti sono stati assegnati a: Josefina Domingas José Cappellaro di COPE Tunisia, Clarisse Zouré dell’Union ...