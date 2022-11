Milan | Pioli | vincere per non arrenderci a classifica

(Di sabato 12 novembre 2022) "vorrebbe dire tanto, dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad unache non ci piace. Abbiamo qualità e volontà per dimostrare che il campionato è lungo e ci sono le ...

difende tutti i nuovi acquisti .ammette tutti gli errori fatti con la Cremonese .non teme l'effetto - Mondiali .manda un messaggio a Leao . ..."Abbiamo buoni propositi per la gara con la Fiorentina. Veniamo da una brutta prestazione e vogliamo farne una migliore", queste le prime parole dell'allenatore del, Stefano, alla vigilia dell'ultima di campionato prima della sosta Mondiale. "Vincere vorrebbe dire tanto, cioè il non rinunciare o arrendersi a una classifica che in questo momento non ci ...L'allenatore rossonero vuole riscattare la brutta prestazione con la Cremonese, e salutare il 2022 al meglio, ovvero con una vittoria."Ibra in ritiro a Dubai Il programma è che venga con noi, che sia disponibile per la Salernitana dirlo oggi è un po' ...