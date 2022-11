Liverpool | sfida l’Arsenal per un ex Udinese

Alle 16 il, che in casa ha vinto 7 delle ultime 10 partite tra campionato e coppe, testa ... mentre il West Ham attende il Leicester, in unatra due squadre che vogliono allontanare la ......- sulla carta impossibile - di Anfield Road. La vittoria dei Reds, insomma, non dovrebbe essere in discussione in un match da almeno tre gol complessivi . Le probabili formazioni di- ...NAPOLI - Kvara ci prova. Ci crede. Vorrebbe quantomeno tornare in panchina in occasione dell'ultima partita di campionato, e dell'anno, prima della lunga sosta per un Mondiale che la sua Georgia non d ...Liverpool - Derby County highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Carabao Cup. I Reds si impongono ai rigori ...