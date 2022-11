Il segreto di bellezza di Romina Power fa discutere | è abbastanza per restare giovani?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 12 novembre 2022)è tra le artiste più amate di sempre in Italia ma il suodifunziona davvero? Tra le artiste più amate del panorama musicale italiano c'èche per anni è stata la moglie di Albano dando vita a uno dei duetti più iconici della storia. Dopo la loro separazione i fan hanno abbandonato l'idea di rivederli insieme ma a quanto pare si sbagliavano, qualche anno fa infatti sono ritornati sul palcoscenico in un evento che ha catturato il pubblico. Oggi tra i due sembra esserci un rapporto tranquillo fatta eccezione per alcune voci di corridoio che li vedrebbero in rotta ma nulla è mai stato confermato.è famosa non solo per la sua musica ma anche per le sue opere d'arte e per una filosofia di vita che ha deciso di abbracciare ...