Il Napoli chiude in bellezza | ma che spavento sul finale con l’Udinese

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 novembre 2022) Ildi Spallettiinil 2022! L’ultima sfida di Serie A dell’anno, valida per la 15ª giornata, sorride alla squadra partenopea. Al San Paolo Osimhen ha sbloccato il match concon una rete al 15?. Zielinski ha poi raddoppiato al 31? mandando in estasi i tifosi napoleati. Al 58?, poi, Elmas ha segnato la rete del 3-0. Quando sembrava ormai fatta,ha sorpreso il, con un tentativo di rimonta. Nestorovski e Samardzic hanno acorciato le distanze con due reti rispettivamente al 79? e 82?. Ilha poi tenuto duro fino al triplice fischio portando a casa 3 punti preziosissimo che consentono di allungare ulteriormente in classifica: la capolista si porta adesso a +11 in attesa delle sfide delle dirette rivali. L'articolo ...