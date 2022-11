Fiamme in un centro d’accoglienza | paura a Solopaca

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Incendio in un’abitazione adibita aaccoglienza per immigrati nel comune di. Il rogo sarebbe partito dal materasso di una camera da letto dell’appartamento, ma per fortuna non si segnalano danni a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Telese, con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala provenienti dal comando provinciale di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

