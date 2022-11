Federico Fashion Style | il retroscena sulla rottura con letizia | “Non posso dire nulla”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 12 novembre 2022)Porcu non stanno più insieme e lui ha saputo della fine della relazione in un modo ‘assurdo’. Ora sono venuti finalmente a galla i motivi che li hanno allontanati. Scopriamo che cosa è successo. Purtroppo a quanto pare questa confessione dolorosa riguarda un gesto fatto dalla sua ex compagna.-Lauri-Altranotizia.it-(Fonte: Google)è stato ospite negli studi televisivi di Canale Cinque e ha confessato undavvero inaspettato. Il parrucchiere dei Vip è apparso davvero molto addolorato e ha pianto per tutto il corso della puntata del programma., l’incredibile ...