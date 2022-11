F1 | GP Brasile 2022 | risultati e classifica FP2 Estaban Ocon il migliore | 11° Sainz e 13° Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) E’ calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP del, penultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Interlagos, i piloti e i team hanno definito gli assetti in vista della Sprint Race odierna, che ha dato un connotato diverso all’intero weekend. Come è noto, la corsa “veloce” di oggi andrà a delineare il quadro della griglia del GP di domani. Le scuderie, per questo, sono state costrette ad accorciare i tempi di intervento sulle monoposto e a trovare delle soluzioni per avere efficienza sia per l’appuntamento odierno che per quello di domani. Lavori differenziati per i piloti anche per comprendere al meglio il rendimento delle monoposto con i vari compound di gomme a disposizione. Un tracciato “old style“ in senso antiorario e caratterizzato da quindici curve consecutive che applicano forze laterali mediamente ...