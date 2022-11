Covid | Spallanzani | 5 giorni isolamento | fase responsabilità 2

Lopero raccomanda in questo caso prudenza. "Soprattutto in questa fase, dove ci può essere sovrapposizione con l'influenza stagionale, sarebbe opportuno nei cinque giorni successivi, se ...È stato superato il problema del reintegro dei medici no vax, ' erano pochi e concordo con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che lo ha ideologizzato. Allonon ce ne sono, ma se ne avessi avuti non avrei potuto metterli nel circuito assistenziale con fragili e immunodepressi '. Lo ha dichiarato in un'intervista al 'Corriere della Sera' ...Cinque giorni d'isolamento per i casi Covid asintomatici e cinque giorni anche per chi ha sintomi lievi - se non si ha la febbre - ma con l'accortezza di usare la mascherina se non ci si è negativizza ...I numeri dell'Istituto Superiore di Sanità fanno tirare un sospiro di sollievo sulla situazione Coronavirus. Crolla il tasso d'incidenza e il vaccino risulta efficace sugli over 80 nel 92% dei casi.