Calcio | il Lecce vince 2-0 al Ferraris | Sampdoria sempre più in crisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Genova, 12 nov. - (Adnkronos) - Con un gol per tempo ilbatte 2-0 lae la condanna alla quarta sconfitta consecutiva. Nel recupero del primo tempo apre Colombo, che poi di tacco serve a Banda l'assist per il raddoppio. I blucerchiati di Stankovic, che non segnano da 4 gare, restano al penultimo posto con soli 6 punti, mentre i salentini salgono a 15, a +8 sulla zona retrocessione. Parte meglio la squadra di casa, che prova a manovrare per superare la perfetta organizzazione della formazione di Baroni. Dopo pochi secondi si fa vedere Gabbiadini con un tiro da fuori alto sulla traversa. L'attaccante blucerchiato aggiusta la mira al 12', indirizzando nell'angolo basso il diagonale sinistro, ma Falcone gli nega la gioia del gol deviando in tuffo. Passata la mezz'ora esce il. Al 35' con una punizione pericolosa di ...