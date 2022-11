Buon compleanno Alessandra Giora | Silvio Garattini…

(Di sabato 12 novembre 2022) …Stefano Parisi, Simona Renata Baldassarre, Pino Colizzi, Ignazio Abate, Rosalina Neri, Neil Young, Claudio Sardo, Elio Vito, Nadia Comaneci, Enzo Francescoli, Demo Morselli, Gianni Girotto, Mietta, Leonardo Talamonti, Anne Hathaway, Rosanna Scopelliti, Sergio Floccari, Veronica Maurizzi, Nicola Rigoni, Florent Manaudou, Alessandro Gentile, Laura Calgani… Oggi 12 novembre compiono gli anni:, manager; Simona Renata Baldassarre, medica, politica; Stefano Parisi, dirigente d’azienda, politico; Ennio Battistelli, ex calciatore; Luigi Nicolò Castellana, numismatico;Garattini, farmacologo, medico, presidente onorario Istituto Mario Negri; Rino Lavelli, atleta; Bruno Sacco, designer; Rosalina Neri, attrice; Bruno d’Argenio, geologo; Pino Colizzi, attore, doppiatore; Emilio Molinari, politico; Francesco Polizio, ...

I vertici del club hanno raggiunto il ritiro degli amaranto ed il Patron Felice Saladini ha ricevuto gli auguri dida parte di calciatori e staff' , si legge sui canali social del ...Sulla tomba del Nostro Caro eEroe. Due ottobre, Oxfordshire. White Horse Hill. Sei italiani e ...del giovane Aidan è un invito a raggiungerlo ad Oxford in occasione del suo centesimo. ...Dirigenza e squadra insieme in ritiro a Venezia nel giorno del compleanno del patron Saladini, che si aspetta il regalo più bello domani Compleanno speciale per Felice Saladini. Il patron della Reggin ...Il portiere bianconero Mattia Perin compie oggi 30 anni. Attraverso i propri social, il difensore Danilo ha voluto augurare un buon compleanno al giocatore nativo di Latina, dando vita a un simpatico.