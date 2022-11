Atalanta - Inter | quota maggiorat sull' Over 2 | 5 con Better | 4 | 00

...e gol e per questo motivo Better ha previsto per i nuovi utenti una super quota maggiorata sull'esito "Over 2.5" della tipologia di scommessa "Under/Over 2.5" relativa all'evento "" ......00 Eagles Cividale - Nardò basketball VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Monza - Vallefoglia 21:00 Novara - Chieri VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Piacenza - Perugia CALCIO - SERIE A 12:30...L’ex stella interista ha rilasciato un’intervista esclusiva a L’Eco di Bergamo Di seguito un estratto delle parole di Mazzola su Atalanta-Inter di domenica: “L’Atalanta è sempre stata una bella squadr ...Mario Sconcerti, intervenuto su TMW Radio, ha consigliato il mister dell’Inter Di seguito un estratto delle parole di Sconcerti sul match di domenica: “Cosa mi aspetto dall’Inter Non deve snaturarsi ...