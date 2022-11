Zazzaroni | Il Verona l' ha preso in quel posto Restituiti alla Juve i due punti che il VAR' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 11 novembre 2022): ''che è certo, se Di Bello l'avesse accordato, nessuno avrebbe potuto opporsi'' Ivan, direttore del Corriere dello Sport, nel suo commento di oggi parla della vittoria delantus al Bentegodi. Queste le sue parole: ". i dueche il Var aveva sottrattocontro la Salernitana sono tornati a casa da. Nel calcio un'ingiustizia saldata non fa però compensazione perché di mezzo c'è sempre un terzo che lo prende in, nell'occasione ildi Bocchetti al quale il punto avrebbe fatto bene quanto l'acqua all'assetato. -affermacome riporta TMW- Il rigore non concesso al ...