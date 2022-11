Stricker-Lehecka in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Next Gen Atp Milano 2022

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dominicse la vedrà contro Jirinella prima semifinale delleGen ATP Finalsin corso all’Allianz Cloud di(cemento indoor). Lo svizzero, ancora imbattuto nel capoluogo lombardo, ha chiuso al comando il Gruppo Rosso primeggiando davanti ad avversari del calibro di Lorenzo Musetti e del britannico Jack Draper. Adesso il penultimo atto contro il ventunenne ceco. Quest’ultimo ha terminato come secondo classificato il Gruppo Verde. Qui ha spezzato i sogni di gloria dei due azzurri Francesco Passaro e Matteo Arnaldi. L’unico precedente andato in scena tra i due se l’è garantito il potente elvetico. Proprio quest’anno si è imposto in tre set nel primo turno di qualificazione sull’erba di Halle. A partire con i favori del pronostico sarà proprio. ...

Da queste sfide usciranno i nomi per il nuovo campione NextGen. Un compito arduo scrivere il proprio nome dopo quelli di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , ormai stabilmente fra i ...SEMIFINALI NEXT GEN ATP FINALS 2022: PROGRAMMA VENERDI' 11 NOVEMBRE Ore 19:00 Dominic(SUI) - Jiri(CZE) Ore 21:00 Brandon Nakashima (USA) - Jack DraperFinisce il sogno di Lorenzo Musetti di ripetere il successo di Jannik Sinner, campione delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals del 2019. Il tennista di Carrara, dopo la sconfitta di giovedì patita c ...Finisce il sogno del carrarino di ripetere il successo di Jannik Sinner, campione delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals del 2019.