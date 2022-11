Pisa | rapina aggravata ai danni di coetanei | Daspo per due minorenni - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 11 novembre 2022) Elevata pericolosità sociale: per un anno non potranno frequentare i locali in piazza della Stazione e Marina di ...

Elevata pericolosità sociale: per un anno non potranno frequentare i locali in piazza della Stazione e Marina di ...La Squadra Mobile della Questura di, con il coordinamento della Procura della Repubblica ...nei giorni scorsi l'indagine con cui contesta a due minorenni della città reati come estorsione e(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 11 NOV - Un ristoratore di 64 anni è morto per un malore accusato dopo un tentativo di rapina nel suo locale a Torre del Lago, in provincia di Lucca. Secondo quanto ...Due gravi atti di bullismo e violenza nei confronti di due minori avvenuti a Pisa e Marina negli scorsi giorni hanno portato la questura locale a emettere ...