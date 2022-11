Per la commemorazione dei caduti in guerra | domenica 13 novembre | è stata allestita un’area a Westminster che rende omaggio anche alla regina Elisabetta

(Di venerdì 11 novembre 2022) La prima a far visita all’area ditemporaneamente adibita a memoriale per laCamilla Parker Bowles. E laconsorte, che ha partecipato a una tradizionale cerimonia che precede il Remembrance Sunday, ha ammesso di essersi particolarmente commossa nelresuocera. Kate Middleton, la commozione e l’eleganza royal per il Remembrance Sunday ...

Il Capoluogo

...Mattarella parteciperà domani a Palermo alla "Giornata conclusiva dell'anno didelle ... in serata, al Teatro Massimo con l'esecuzione del Requiemle vittime della mafia. Alla ...Metsola: 'Scioccata' leggi anche Poliziotto ucciso a Potenza:in Questura 'Sono scioccatal'omicidio di un agente di polizia di Bruxelles in servizio stasera. La polizia belga ha ... Alpini, a Coppito commemorazione per i caduti di tutte le guerre (ANSA) - PALERMO, 11 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà domani a Palermo alla "Giornata conclusiva dell'anno di commemorazione delle stragi ... Massimo con l'esecuzione ...Oggi, venerdì 11 novembre, alle ore 18, presso la Chiesa del Carmine, alla presenza del Sindaco Federico Basile e del Vicesindaco Salvatore Mondello, sarà officiata una Santa Messa in commemorazione ...