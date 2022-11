Paul Haggis | la giuria l' ha ritenuto colpevole di violenza sessuale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il regista, al termine di un processo durato tre settimane, è statodelle accuse di violenzeche gli sono state rivolte.è stato giudicatodelle accuse diche gli sono state rivolte da una pubblicista. Il caso risale a quasi un decennio fa ed è legato a eventi avvenuti dopo una première. La, composta da quattro uomini e due donne, ha deliberato per quasi sei ore prima di raggiungere un verdetto unanime. Haileigh Breest dovrà quindi ricevere 7.5 milioni di dollari e una cifra, stabilita nella giornata di lunedì, per i danni subiti. Il processo aè durato tre settimane. ...

