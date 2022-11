Malore Ferrero | le condizioni dell’ex presidente della Sampdoria

(Di venerdì 11 novembre 2022) Al terminepartita tra Torino e, l’exblucerchiato Massimosarebbe stato colto da une ricoverato a Roma d’urgenza Al terminepartita tra Torino e, l’exblucerchiato Massimosarebbe stato colto da une ricoverato a Roma d’urgenza. Le suesono buone, tanto che è stato dimesso questa mattina come riportato da Sportitalia. Al termine di Torino-l’exblucerchiato, Massimo, è stato ricoverato d’urgenza a Roma colto da un. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA,è stato dimesso questa ...

Commenta per primo L'ex presidente della Sampdoria Massimo, che ha perso la carica dopo l'arresto dello scorso 6 dicembre, si sarebbe sentito male al ... all'ospedale, perché colto da un... "Al termine di Torino - Sampdoria l'ex Presidente blucerchiato, Massimo, è stato ricoverato d'urgenza a Roma colto da un. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA,è stato ...ROMA - Malore per l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che al termine della partita dei blucerchiati contro il Torino è stato ricoverato d’urgenza a Roma. Sottoposto alle cure del caso come ...Massimo Ferrero ha avuto un malore dopo Torino-Sampdoria: l'ex presidente ha subito un ricovero d'urgenza a Roma ed è stato dimesso ...