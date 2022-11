Lo Studio Ghibli | Via alla collaborazione con Lucasfilm

Tra gli autori al primo giro mancava ancora lo, la celebre casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata . L'assenza non peserà ancora per molto. Leggi anche Star Wars: Visions, Disney+ ...È arrivata a sorpresa, come un fulmine a ciel sereno, la pubblicazione sul profilo Twitter dellodi un breve teaser in cui si annuncia la collaborazione con Lucasfilm . I loghi dellod'animazione co - fondato da Hayao Miyazaki compare subito dopo quello della casa di ...Lo Studio Ghibli sui social ha annunciato una sua collaborazione con la Lucasfilm: erano i grandi assenti dalle Star Wars Visions... forse c'era un buon motivoStudio Ghibli ha confermato una collaborazione con Lucasfilm: non sappiamo riguardo a cosa, ma subito si pensa a Star Wars.