Guardia di Finanza ferma un pusher e scopre che il padre è un finto dentista

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli trovano 4 bustine di droga, tra marijuana e hashish, sotto il sedile della vettura, eseguono due perquisizioni domiciliari e scoprono una centrale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e uno studio dentistico dove ilesercitava illecitamente la professione: hanno preso due piccioni con una fava i finanzieri di Pozzuoli (Napoli) che ieri nella zona di Giugliano in Campania hanno trovato, in una delle due case sottoposte a controlli, oltre 4,5 kg di marijuana, circa 400 gr di hashish, 64 mila euro in contanti e la strumentazione per preparare le dosi. Nell’altra abitazione, anche questa nella disponibilità dell’uomo, che ha circa trent’anni, invece, le fiamme gialle hanno scoperto uno studio dentistico abusivo completo, ampio circa 60 metri quadri, dove ildella personata ...