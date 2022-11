F1 | qualifiche sprint race Gp Brasile 2022 | la diretta Caccia alla pole position - Sport - Formula1

Duello fra Red Bull e Ferrari per la pole position della gara veloce di sabato. Nelle Fp1 Perez il più ...Nessuna penalizzazione, invece, per la garadi domani, in vista della quale lesi terranno stasera (alle 20 italiane). Appena un millesimo dietro allo spagnolo sulla Rossa si è ...Interlagos (Brasile), 11 novembre 2022 - Entra nel vivo già dal venerdì il Gran Premio del Brasile, penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Alle 20 scattano le qualifiche per la Sprint Race, ...Cari amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio del Brasile! A partire dalle 20:00 inizieremo il commento della qualifica che determinerà la griglia di p ...