Così è iniziata la grande scalata

la Repubblica

La Lazio ha avuto la forza di crederci, perché dopo il trionfo nel derby non poteva sprecare un'occasionegrossa, staccando ancora la Roma, agganciando il Milan e entrando di diritto tra le ...... un lasso di tempoirrisorio da non dare nemmeno la possibilità di rendersi conto di quanto stesse accadendo. Per la lavoratrice dell'ospedale oncologico erauna mattina di lavoro come ... La guerra dei chip è iniziata, così gli Stati Uniti soffocano i sogni di "autarchia" di Xi Jinping