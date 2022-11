Come togliere FBDownloader

Leggi su wikitech

(Di venerdì 11 novembre 2022) Eccotogliaredal tuo pc, facilmente e senza troppi passaggi. Recati dunque nel Pannello di controllo di Windows e fai click sulla voce Disinstalla un programma. Adesso seleziona il nome didall’elenco dei software presenti sul PC e premi il bottone Disinstalla per avviarne la rimozione. Nella finestra che si apre, clicca su Sì per due volte consecutive e poi su OK per terminare l’operazione.è un programma che permette di scaricare le foto da Facebook in modo facile, veloce e automatico. Oltre a tanti benefici e funzionalità complete, però,porta anche qualche “problemino” nel senso che va a cambiare la homepage dei nostri browser internet. Se anche tu ...