Bianchi | scudetto Napoli e cita Troisi e De Filippo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ottavioex allenatore delha parlato della striscia di vittorie consecutive della squadra di Spalletti in Serie A. A Tuttosport l’allenatore dice: “Ilè invincibile. Vince sempre, in casa e fuori senza differenza alcuna. Gioca bene, ha ottimi interscambi tra chi gioca di più e chi gioca di meno. È stato impressionante come sia riuscito ad ovviare all’assenza di un giocatore determinante come Osimhen. Nel mix va messo anche l’entusiasmo che anon manca mai, ma che quest’anno è anche più maturo del solito. Certo quella è una città particolare, dove l’esaltazione sale all’ennesima potenza quando le cose iniziano ad andare bene, ma anche se dal nostro primo storicosono passati ormai 35 anni e da quello successivo, cioè l’ultimo 32, trovo che l’ambiente stia vivendo ...

Quelloaprì il ciclo più importante del calcio partenopeo: due anni dopo arrivò anche il ... Ma in panchina sedeva Ottavio, uomo che ha conosciuto l'ambiente calcistico napoletano da ...Le parole di Ottavio Bianchi: 'C'è perfetta unità d'intenti tra allenatore, società, squadra, tifosi e mass media. Il Napoli può dominare anche in Champions'.Mezzo secolo. Tanto ha dovuto impiegare il Napoli per portare a casa il primo, storico Scudetto della sua storia calcistica. Il 10 maggio 1987 è una data impressa nel cuore e nella memoria di generazi ...