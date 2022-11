Alex Wyse in concerto a Roma | i fan notano un particolare hot

Novella 2000

... 'da domani voglio fare un grande fratello che sia il grande fratello di giaele...le parole di mio padre mi hanno fatto capire tutto' #gfvip #gintonic pic.twitter.com/f5hvSUwMAF - stream(...E ancora: Raimondo Todaro , in compagnia di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e alcuni ex allievi della scuola sono stati al concerto di. Inoltre, il maestro di ballo ha portato all'allievo ... Lorella Cuccarini al concerto di Alex Wyse: la dolce dedica Periodo decisamente intenso questo per Alex Wyse. Dopo aver trascorso l’estate intera tra instore, festival, concerti e interviste, la scorsa settimana l’ex protagonista di Amici 21ha rilasciato il ...Oggi, 10 novembre, si è registrata la nuova puntata della ventiduesima edizione di Amici in onda domenica 13 novembre prossimo ...