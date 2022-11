Verona-Juve 0-1 LIVE | la sblocca Kean Furia Bocchetti contro l'arbitro

17:45, ile poi la Lazio: ecco come Allegri utilizzerà Di Maria L'argentino, rientrato contro l'Inter dopo che in campionato non si vedeva da settembre, vuole tornare subito a incidere. ...0 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Cominciata. 2 Occasione ...14:44 - IN ATTACCO TORNA KEAN - In attacco, contro il Verona, ci sarà il ritorno di Moise Kean. Il numero 18 juventino affiancherà Arek Milik. 13:05 - ALLEGRI PUNTERÀ SUL 3-5-2 - La Juventus si sta ...Episodio da moviola in Verona-Juventus, mani di Danilo in area: niente rigore, rimpallo e tocco inaspettato ma braccio largo ...