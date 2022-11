Vera Gemma a Belve sono finita in carcere ho accettato proposte indecenti

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ieri sera adi Francesca Fagnani è stata ospite. Un’intervista senza freni e senza peli sulla lingua, in pieno stile.L’attrice ha confessato di esserein, di aver picchiato più uomini, di avere di aver fatto uso di droghe. “? Qualcuna l’ho accettata. C’era

Ospite a Belve,ha svelato alcuni retroscena inaspettati sulla sua vita privata. Ospite a Belveha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, dalla notte trascorsa in carcere alle ...Puntata di fuoco a Belve su Rai 2. Come svelato dalle anticipazioni , Alessandro Di Battista esono stati ospiti della seconda serata condotta da Francesca Fagnani, ed entrambi hanno avuto molto da raccontare. L'ex 5 Stelle ha parlato ovviamente di politica, ma ha svelato anche un ...Ospite a Belve, Vera Gemma ha svelato alcuni retroscena inaspettati sulla sua vita privata. Ospite a Belve Vera Gemma ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, dalla notte trascorsa in carc ...Vera Gemma senza freni a Belve. A Francesca Fagnani ha confessato di aver avuto più di 60 uomini, di essere stata innamorata di una sola donna e di ...