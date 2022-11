Squalo salta fuori dall' acqua e finisce su un peschereccio | il video choc mostra i passeggeri sconvolti

fuori dall'acqua e si schianta sulla barca . È successo a un gruppo di persone sulla costa di Whitianga, in Nuova Zelanda . Il video diventato virale, che mostra il momento esatto in cui ...In Nuova Zelanda unomako è saltato fuori dal mare per finire sulla prua di una barca in pieno mare. A filmare la scena è stato lo ...Squalo salta fuori dall'acqua e si schianta sulla barca. È successo a un gruppo di persone sulla costa di Whitianga, in Nuova Zelanda. Il video diventato virale, che ...Le immagini riprese dal posto di guida. Lo squalo finisce direttamente sulla prua dell'imbarcazione e non riesce più a tornare in mare tra le esclamazioni di sconcerto dei presenti ...