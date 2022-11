Serie A | Inter - Bologna 6 - 1

batte Bologna 6 - 1 in una partita della 14/a giornata dellaA. Queste le reti: nel pt 22' Lykogiannis, 26' Dzeko, 36' Dimarco, 42' Lautaro Martinez; nel st 3' Dimarco, 14' Calhanoglu (...Rialzarsi è sempre più importante dell'essere caduti in precedenza e Simone Inzaghi si gode la suanel 6 - 1 al Bologna con l'ottica di dare continuità a questo successo nell'ultima sfida prima della pausa, contro l'Atalanta. Al Giuseppe Meazza ci sono molti motivi per sorridere e l'...(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Inter batte Bologna 6-1 in una partita della 14/a giornata della Serie A. Queste le reti: nel pt 22' Lykogiannis, 26' Dzeko, 36' Dimarco, 42' Lautaro Martinez; nel st 3' ...SERIE A - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Inter e Bologna, valido per la 14ª giornata di campionato.