Pratica scorretta Per Vinted una sanzione da 1 | 5 milioni di euro

(Di giovedì 10 novembre 2022) Come spiegato dall'Antitrust, l'azienda ha omesso di indicare con chiarezza ai propri utenti i costi aggiuntivi sui prodotti commercializzati

Le condotte scorrette, attuate da Vinted a partire almeno da dicembre 2020, risultano integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. L'Antitrust ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Vinted UAB irrogando una sanzione di 1,5 milioni di euro per "modalità scorrette di promozione della piattaforma di compravendita www.vinted.it".