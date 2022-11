Operazione British | revocati gli arresti domiciliari per un 57enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl GIP presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, ha disposto la scarcerazione di Marco Iovino, di 57 anni, di Montesarchio, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci. Il GIP ha revocato gliche erano stati concessi a Iovino nel Luglio 2022 in sostituzione della custodia cautelare in carcere alla quale era stato sottoposto il 28 marzo 2022, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento per spaccio aggravato di sostanze stupefacenti in relazione a fatti verificatesi nel 2020. Peraltro, in occasione dell’esecuzione della predetta ordinanza, l’uomo veniva rinvenuto nella presunta flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 206 grammi di cocaina, da cui sarebbe stato possibile ricavare circa 600 dosi singole, nonché di ...