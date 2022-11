Next Gen ATP Finals 2022 | delusione Musetti | Draper si impone in tre set e va in semifinale

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Termina 1-4 0-4 3(3)-4il match tra Lorenzoe Jack, partita valida per la terza giornata del gruppo rosso. Ottima vittoria perdunque, che permette al britannico di approdare incontro Nakashima. La cronaca Nel primo setparte abbastanza contratto, senza riuscire a comandare il gioco da fondo.così prova ad approfittarne e nel corso del quinto game strappa il servizio all’azzurro. Diversi errori con il dritto dell’italiano si rivelano decisivi, così come una fantastica precisione di Dreper. Il primo set così si conclude sull’1-4 in favore del britannico. Anche nel secondo set la situazione non cambia, con unfalloso con il dritto e unimplacabile con i colpi da fondo campo. Addirittura ...