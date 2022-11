(Di giovedì 10 novembre 2022) “L’episodio per me è di una gravità inaudita, taglia fuori unche adesso deve andarsene per forza. Le partite sono fatte di errori, non si può parlare di tradimento”.ds della Roma Walterattacca duramente Jose Mourinho per le parole contro undella Roma, secondo indiscrezioni Rick Karsdorp, dopo il pareggio contro il Sassuolo. “Le sue parole sono state eccessive, con un linguaggio estremo, si parla di calcio. Vorrei rivedere la partita di Karsdorp, per capire a cosa allude Mourinho. Se parla solo dell’azione del gol non penso che la cosa regga, visto che Pinamonti anticipa Smalling, che resta uno dei migliori giocatori della Roma”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. Su come reagirà la squadra,che conosce bene l’ambiente di Trigoria, ...

Il Denaro

'Non posso rispondere a nomegoverno ma vi posso dire cosa succede nell'ambito di mia competenza: abbiamo prorogato il, ora con Cdp abbiamo un mese per trovare la soluzione migliore. La 'non ...... mercoledì sera autoregolmomentaneo vantaggio: 'Forse pensa al Mondiale - aveva detto - ... con l'aiuto dello stesso. "Forse...": Mourinho bombarda Abraham, scoppia il caos alla Roma Mou dà del traditore a un suo giocatore. L'ex ds Sabatini: Gravissimo, così lo costringe ad andare via - Ildenaro.it E' il progetto di una start-up californiana che si ispira all’impresa di Tesla. Ha quattro ruote e ben otto eliche per le manovre di decollo e atterraggio. Si può preordinare con 150 dollari ...MILAN, Nov. 8, 2022 /PRNewswire/ -- The first day of the EICMA International Motorcycle Show landed the spotlight on CFMOTO. China's leading ...