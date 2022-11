Agenzia ANSA

Ilucraino Kyiv Post ha affermato che ladi Mykolaiv è ora libera dalle truppe russe. L'angolo sud - orientale dell'area è stato incorporato nelladi Kherson, occupata dalla Russia, ...I giorni di guerra sono ormai 260. Il conflitto in Ucraina segna una svolta, che rafforza le ambizioni di Kiev nella controffensiva a sud. Almeno 100mila soldati russi sono morti o feriti, secondo i ... Media, regione di Mykolaiv ora è libera dalle truppe russe - Europa Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Sopra media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (13,8%) e in terapia intensiva (3,7%) ...