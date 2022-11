Mattarella in Olanda ribadisce rapporto franco | “Lavoriamo insieme”

(Di giovedì 10 novembre 2022) AMSTERDAM – Sergioinizia la sua visita di Stato nei Paesi Bassi con un’accoglienza calorosa da parte dei reali, Guglielmo e Màxima, che cinque anni fa erano stati suoi ospiti al Quirinale. Ad attendere il capo dello Stato accompagnato dalla figlia Laura c’erano entrambi, ieri mattina, davanti al palazzo Reale nonostante il clima non del tutto gradevole. Ad assistere agli onori militari e agli inni anche il primo ministro Mark Rutte, con il qualeavrà un colloquio oggi all’Aia. Rutte ha salutato amichevolmente il ministro degli Esteri Antonio Tajani: i due si conoscono da anni per la frequentazione nei palazzi europei. Sono gesti che testimoniano di undi lunga data tra i due paesi fondatori dell’Unione europea.lo dirà poi senza troppi giri di parole, sia davanti alla ...

