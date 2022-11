Lampedusa | soccorsi 12 barchini | a bordo cadavere di un neonato In 2 giorni sbarcati 640 migranti

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mentre non si placano le polemiche sull'arrivo delle navi Ong, continuano gli sbarchi autonomi di clandestini provenienti dal Nord Africa. E continuano le morti in mare L'articolo proviene da Firenze Post.

Lampedusa – E' di un neonato di 20 giorni, originario della Costa d'Avorio, la salma trovata dai militari della Capitaneria quando hanno agganciato e soccorso, stanotte, un barchino con a bordo 36 persone. Sono 118 i migranti giunti, dalla mezzanotte in poi, a Lampedusa. A soccorrere i tre barchini sui quali viaggiavano sono state le motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza. Un neonato di 20 giorni originario della Costa d'Avorio è deceduto su un barchino diretto a Lampedusa. Il piccolo sarebbe morto a causa di un malore dovuto a problemi respiratori.