La storia del microsatellite tutto italiano scelto dalla Nasa per cambiare l' orbita di un asteroide

(Di giovedì 10 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv David Avino, Ceo di Argotec, società italiana di ingegneria aerospaziale, e Sandro Iacometti, giornalista di Libero. Argotec si occupa principalmente di produrre microsatelliti per lo spazio profondo e studia soluzioni per migliorare la vita e il comfort degli esploratori spaziali, “che non sono più solo militari”, spiega Avino, “perché il profilo degli esploratori spaziali sta cambiando”. Undi Argotec verrà presto spedito a 11 milioni di chilometriTerra: “Sarà la prima volta che una tecnologia interamenteandrà così lontanoTerra”, spiega ancora Avino, “per far capire la distanza, la Luna è a 380mila chilometri da noi. Questo oggetto,, sarà l'occhio che filmerà l'impatto tra ...

la Repubblica

Amore Criminale: ladi Franca Ladi femminicidio che verrà affrontata oggi è quella ... Franca è terrorizzata, ma non si da per vinta: vuole separarsi, e ottiene il consenso in cambio...... come quello di Vincent Luzuy, assistente esecutivodirettore vendite della casa d'aste: " È speciale perché questa vettura è una delle sole quattro con più di quattro vittorie nelladella ... Tumore, storia del campione di pallavolo Luca Sirri e di come ha schiacciato la sua paura Addio alla "casetta dell’acqua" di Caivano, ubicata nella villa "Falcone e Borsellino". E così, dopo l’ultimo incendio e l’ennesimo ...Chi è Penny Knatchbull in The Crown 5 stagione Scopri tutti i dettagli sul personaggio e sul suo ruolo nella vita di Filippo.