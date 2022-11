Il report di mercoledì 9 novembre

Leggi su seriea24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Cremonese subito al lavoro all’indomani del pareggio con il Milan ottenuto allo Zini. Attività divisa in gruppi con seduta di recupero per gli undici scesi in campo martedì sera nella gara della 14a giornata di campionato e programma con: attivazione, esercitazioni tecniche, conclusioni verso la porta, attacchi 3 contro 2 e partita finale per il resto della rosa.Domani allenamento dalle ore 10.30 Fonte articolo e foto: www.uscremonese.it/ seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.