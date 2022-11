Il buon Rosario conferma la sua caratura mischiando comicità e satira

Leggi su iodonna

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lunedì 7 novembre Fiorello ha finalmente debuttato su RaiPlay con Aspettando Viva Rai 2!. Il programma precede il format vero e proprio, Viva Rai 2!, previsto in palinsesto a partire da lunedì 5 dicembre su Rai 2. Si tratta, dunque, di un assaggio di quel che sarà, ma sin dalle prime battute è palese che si tratti di un ottimo acquisto per la rete. Fiorello ieri e oggi: dal Karaoke a Viva Rai 2! guarda le foto Leggi anche › Fiorello torna in Rai con “Viva Rai2”: perché è una notizia bellissima per tutti ...