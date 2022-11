Frode Iva in commercio carburanti | sequestri Gdf per 3 | 8 mln

Laverteva sull'evasione dell'. Le Fiamme gialle hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali interdittive emessa dal gip di Firenze verso due amministratori di ......sia avvenuto in un contesto difiscale" [1] . La Corte di Cassazione ha precisato, in una recente ordinanza [2] , che le rettifiche operate in correzione di una fattura emessa con aliquota...Oltre una ventina di indagati, due interdetti dalla gestione di impresa e sequestri per 3,8 mln di euro in una indagine della guardia di finanza di Firenze su una frode fiscale nella compravendita di ...Oltre una ventina di indagati, due interdetti dalla gestione di impresa e sequestri per 3,8 mln di euro in una indagine della guardia di finanza di Firenze su una frode fiscale nella compravendita di ...