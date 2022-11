Donna trova una piccola creatura rosa da sola per terra – ora l’animale è cresciuto ed è bellissimo

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 10 novembre 2022) Jessica stava per andare a prendere suo figlio quando improvvisamente ha visto qualcosa di insolito sulla strada. C’era un animale che si stava muovendo e lei non riusciva a vedere cosa fosse. Ma si era resa conto che, che era solo, aveva bisogno di sostegno e aiuto, dunque lo ha portato a casa.aveva questo aspetto all’inizio, sembrava una pallina: View this post on Instagram A post shared by Steve the Gray Squirrel (@stevethegraysquirrel) Lei racconta alla pagina dedicata agli animali The Dodo che il piccolo animale aveva freddo e che certamente sapeva che aveva bisogno di mangiare. Così ha portatoselvatico a casa. – Non sarebbe sopravvissuto se non avessimo fatto nulla, dice la. – Sono rimasta scioccata solo ...