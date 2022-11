Bergamo | «Diventerai una modella» | così il manager di un' agenzia abusava delle minorenni | chiesti 8 anni di carcere

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un futuro da, il sogno di tante ragazzine, si è trasformato in un incubo per un'adolescente, all'epoca dei fatti 15enne, che ha denunciato di aver subito un abuso da parte di...

ilmessaggero.it

Scattano quindi le indagini della procura di. Il 61enne si difende dicendo che 'non è vero nientè e che si tratta 'solo di una vendetta nei miei confrontì. Ma sono diverse le ragazze, di cui ...inizia con le avances, dicendomi semplicemente: se diventi il mio amante,una star. Lo ... Quanto le è servito essere bergamasco per fare il suo mestiere "mi è servita tanto per ... Bergamo, «Diventerai una modella»: così il manager di un'agenzia abusava delle minorenni: chiesti 8 anni di ca Un futuro da modella, il sogno di tante ragazzine, si è trasformato in un incubo per un'adolescente, all'epoca dei fatti 15enne, che ha denunciato di aver subito un abuso da parte ...Roma, 9 nov. (Labitalia) - L’Italia diventa sempre più 'anziana' e sempre più spesso gli anziani vivono una condizione di solitudine. A proporre un’inedita - ma quanto mai necessaria - forma di 'welfa ...