Amore Criminale 10 novembre 2022 | Francesca Petrolini

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 10 novembre 2022) Stasera su Rai3 tornerà con una nuova puntata, il programma di approfondimento sul tematica del femminicidio, condotto dalla giornalista Emma D’Aquino e in onda in prima serata. La storia al centro della puntata sarà quella di, uccisa dall’ex marito Giuseppe Gualtieri insieme al nuovo compagno, Rocco Bava.si sposa giovanissima, ma diventa vedova che suo figlio è ancora piccolo. In quegli anni difficili il cognato Giuseppe Gualtieri, cioè il fratello del marito morto, si fa avanti e le promette che da quel momento sarà lui a prendersi cura di lei e del bambino. Così la sposa. Ma le cose andranno diversamente. L’uomo – dedito all’abuso di alcol e droghe – si rivela aggressivo con. Inoltre, passa il suo ...