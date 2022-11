Amazon e Apple sono accusate per aver ostacolato la vendita da parte di altri rivenditori di iPhone e iPad

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 10 novembre 2022)statedicospirato per aumentare i prezzi deglie deglie dirimosso daalcunidegli stessi prodotti. Un accordo traentrato in vigore nel 2019 concedeva adsconti fino al 10% sui suoi prodotti, in cambioavrebbe permesso solo a 7 dei 600di prodottidi venderli sulla sua piattaforma. Questo ha fatto sì chediventasse il rivenditore principale di prodotti. LEGGI ANCHE > Non sarà il filtro “nudità” dia salvare i minori dal sexting ...