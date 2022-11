«Voglio un Parma modello Ajax | e una squadra femminile all’altezza»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In un’intervista rilasciata al Guardian il presidente delKyle Krause ha parlato degli obbiettivi della sua. L’imprenditore americano ha sottolineato la grande storia del club emiliano ed ha svelato un retroscena sul trasferimento di Buffon alnel 2021. Queste le parole del presidente delKyle Krause: Quali sono le ambizioni del suo progetto con il? “È molto chiaro: il primo obiettivo è essere promossi. In secondo luogo, dobbiamo mantenere quello stato. E poi… sogniamo in grande, ovviamente, ma ci vuole tempo. Perché ilabbia successo, dobbiamo sviluppare la nostra accademia e produrre i nostri giocatori.” La sua ambizione è anche costruire unadi alto livello. “Quando sono arrivato, il ...

"Sogniamo in grande" è il titolo della lunga intervista che Kyle Krause ha rilasciato a The Guardian. L'imprenditore americano proprietario del Parma calcio ha spiegato quali sono le ambizioni del suo ...
«Sogniamo in grande». E' il titolo dell'articolo contenente la lunga intervista che Kyle Krause ha rilasciato al quotidiano britannico The Guardian. L'imprenditore americano, dallo scorso anno unico p ...