Uomini e Donne | 9 Novembre 2022 | la sfuriata di Tina e una eliminazione

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La puntata diche andrà in onda oggi è parecchio animata. Lorenzo Pugnaloni nel suo profilo Instagramclassicoeover, ha spoilerato tutte le anticipazioni della registrazione. Tra eliminazioni e liti, ci aspettano ore concitate nel dating show di Canale 5. Potrebbe interessarti: Come partecipare aLadiCipollari Per quanto riguarda il trono Over, dopo la parentesi Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, si passa all’altra grande protagonista del trono, Gemma Galgani. La dama torinese e? uscita con Franco, molto piu? giovane di lei, ma si percepisce che a lei non interessa. Infatti nelle prossime puntate la frequentazione si interromperà bruscamente. Ma la grande ...