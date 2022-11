“Non ti voglio più vedere” Terremoto al GF Vip | Giaele De Donà | è rottura con Antonino

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) GF Vip 7, finita traDeSpinalbese. Uno choc per in fan del programma dopo ildell’intervista di Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi. L’ex fidanzato ha sparato a zero su Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, Chiofalo ha dichiarato: “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo?”. E ancora: “Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?”. Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale ...