MOVIOLA – Inter-Bologna | rigore senza dubbi | mano larga di Sosa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Calcio diin favore dell’nel match contro il, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sul tentativo di Dzeko di girare la palla con il sinistro arriva la netta deviazione con ladi. L’arbitro Colombo non la nota e dice che è calcio d’angolo, ma Mazzoleni richiama immediatamente il giovane arbitro al Var perché il braccio è largo ed è punibile: inevitabile il calcio die l’ammonizione. Dal dischetto Calhanoglu fa 5-1. SportFace.

1 Tre partite in programma questa sera, valide per il tredicesimo turno di Serie A. Di seguito, i principali episodi arbitrali di- Bologna, Fiorentina - Salernitana e Torino - Sampdoria.- Bologna mercoledì ore 20.45 Colombo Vivenzi - Zingarelli Iv: sacchi Var: Mazzoleni Avar: Di Martino 34' - Si accendono le polemiche, ammoniti Medel e Lautaro Martinez. 33' - Il 2 - 1 dell'...Bologna 3 - 1Fischio d'inizio - Si parte! 5 Occasione ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...A San Siro, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Inter e Bologna si affrontano nel match ...